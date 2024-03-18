سيناتور أمريكي: المزاعم الإسرائيلية بتعاون الأونروا مع حماس أكاذيب صريحة

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انتقد السيناتور الديمقراطي الأمريكي كريس فان هولين، اليوم /الإثنين/، مزاعم إسرائيل بأن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) هي وكيل لحركة "حماس" الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الاتهامات هي مجرد محاولة من جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإلغاء الوكالة.



وقال فان هولين -في تصريحات أوردتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية- إنه "ليس هناك شك في أن الادعاء الذي يطلقه رئيس الوزراء الإسرائيلي وآخرون -بأن الأونروا بطريقة ما هي وكيل لحماس- هو مجرد أكاذيب صريحة، فإذا نظرت إلى الشخص المسؤول عن العمليات على الأرض للأونروا، فستجد أن الأمر يتعلق بمحارب قديم في الجيش الأمريكي خدم لمدة أكثر من 20 عامًا، ومن المؤكد أنه ليس متواطئا مع حماس".



وأضاف فان هولين: "يريد نتنياهو التخلص من الأونروا منذ عام 2017 على الأقل، وهذا هو هدفه، ليس فقط في غزة، ولكن أيضًا في الأماكن الأخرى".



وقد خضعت الأونروا للتدقيق، في وقت سابق من هذا العام، بعد أن زعمت إسرائيل أن 12 من موظفي الوكالة شاركوا في هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.



ولم يتم تقديم أي دليل ملموس لدعم هذه الادعاءات، على الرغم من أن المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني قال، في وقت سابق من هذا الشهر، إنه تم اتخاذ "إجراءات جدية" رغم ذلك، بما في ذلك إنهاء عقود الأعضاء المزعومين.