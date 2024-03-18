سفير روسيا بواشنطن: أمريكا لن تعترف بنتائج الانتخابات الرئاسية الروسية

وأوضح أنطونوف، في تصريحات صحفية، نقلتها وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية، اليوم الاثنين، "سيكون من السذاجة أن نتوقع أن الأمريكيين سوف يعترفون بنتائج الانتخابات الرئاسية في روسيا، فالأمريكيون لن يتخلوا عن مشروعهم المناهض لبلادنا".

وأضاف "أعتقد أنه في المستقبل القريب سيكون هناك تكثيف أكبر للأنشطة المناهضة لروسيا والرغبة في تقويض شرعية الزعيم الروسي".

وتابع أنطونوف: "لا ينبغي لنا أن نتوقع أي تحسن في العلاقات الروسية الأمريكية في المستقبل القريب"، مبينًا أنهم "لن يهتموا بنا إلا عندما نحقق النصر الكامل في ساحة المعركة".