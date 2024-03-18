سفير روسيا بواشنطن: أمريكا لن تعترف بنتائج الانتخابات الرئاسية الروسية

قال السفير الروسى لدى واشنطن أناتولى أنطونوف إن الولايات المتحدة لن تعترف بنتائج الانتخابات الرئاسية فى روسيا، معتبرا أنه لا جدوى من توقع أى تحسن فى العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأوضح أنطونوف، في تصريحات صحفية، نقلتها وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية، اليوم الاثنين، "سيكون من السذاجة أن نتوقع أن الأمريكيين سوف يعترفون بنتائج الانتخابات الرئاسية في روسيا، فالأمريكيون لن يتخلوا عن مشروعهم المناهض لبلادنا".
وأضاف "أعتقد أنه في المستقبل القريب سيكون هناك تكثيف أكبر للأنشطة المناهضة لروسيا والرغبة في تقويض شرعية الزعيم الروسي".
وتابع أنطونوف: "لا ينبغي لنا أن نتوقع أي تحسن في العلاقات الروسية الأمريكية في المستقبل القريب"، مبينًا أنهم "لن يهتموا بنا إلا عندما نحقق النصر الكامل في ساحة المعركة".
وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية الروسية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حصل على 87.33% من أصوات الناخبين في عموم روسيا، وذلك بعد فرز 99.5% من الأصوات.
وجاء في المركز الثاني مرشح الحزب الشيوعي الروسي نيكولاي خاريتونوف بنسبة 4.31%، يليه فلاديسلاف دافانكوف (حزب الناس الجدد) بـ3.79%، وليونيد سلوتسكي (الحزب الليبرالي الديمقراطي) بـ3.19%.
وأشارت لجنة الانتخابات المركزية الروسية إلى أن فلاديمير بوتين حصل في العاصمة موسكو على 85.13%، بعد فرز 100% من الأصوات الانتخابية.
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