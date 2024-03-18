اليوم السابع
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سباق الخير فى إمبابة.. تجهيز وجبات إفطار لـ1700 صائم.. فيديو لايف

الإثنين، 18 مارس 2024 05:40 م
سباق الخير فى إمبابة.. تجهيز وجبات إفطار لـ1700 صائم.. فيديو لايف تجهيز وجبات إفطار صائمين بإمبابة
كتبت - مرام محمد

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في عادي سنوية بالشهر الكريم، تقيم إحدى سيدات حي إمبابة بمحافظة الجيزة، منذ 35 عامًا، أكبر مائدة إفطار لاستضافة الصائمين يوميًا في شهر رمضان الكريم، وذلك بمشاركة عدد كبير من فاعلي الخير.
 
وقالت الحاجة عزيزة، إنها تنظم سنويًا مائدة إفطار للصائمين في شهر رمضان، حيث يشارك عدد كبير من الطباخين والشباب في إعداد الوجبات، وتجهيزها وتعبئتها في أبهى صورة لاستقبال ضيوف الرحمن، لافتة إلى أنها تقوم بإعداد وجبات الإطعام طوال شهور العام لغير القادرين وليس في شهر رمضان فقط.
 
وأضافت خلال حديثها لـ"اليوم السابع"، أن المائدة يشارك في تجهيزها ومن الساعة 8 صباحًا، فريق عمل متكامل، حيث يحرصون على تغيير مكونات الوجبة بشكل يومي، مشيرة إلى أن عدد الوجبات التي يتم تجهيزها يوميًا وصل حتى الآن لـ1700 وجبة، منها ما يقدم للصائمين على المائدة ومنها ما يرسلونه لغير القادرين في منازلهم، إلى جانب وجبات السحور التي يتم تجهيزها يوميًا.
 
 
 
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تجهيز وجبات افطار صائمين بامبابة

 

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تجهيز وجبات افطار صائمين بامبابة

 

 
IMG-20240318-WA0024
تجهيز وجبات افطار صائمين بامبابة

 

IMG-20240318-WA0025
تجهيز وجبات افطار صائمين بامبابة

 

IMG-20240318-WA0026
تجهيز وجبات افطار صائمين بامبابة

 

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تجهيز وجبات افطار صائمين بامبابة

 

 
 






إمبابة

وجبات إفطار

تجهيز وجبات إفطار

شهر رمضان

رمضان

الجيزة




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