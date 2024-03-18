زوج يتهم زوجته بالتعدى على والده ورفضها تمكينه من رؤية أحفاده في زيارة ودية

كتبت أسماء شلبى

"زوجتي طردتني من منزلي منذ 12 شهر، واستولت على متعلقاتي الشخصية وأوراق خاصة بعملي، وفضحتني بالمنطقة السكنية التي نقيم بها، وشهرت بي على مواقع التواصل الاجتماعي، بخلاف تعديها على والدي المسن بالضرب ورفضها رؤيته لأحفاده في زيارة ودية".. كلمات جاءت على لسان زوج لاحق زوجته بدعوي نشوز، بخلاف ملاحقته لها بدعوي حبس وتعويض وإسقاط حضانة لتهربها من تنفيذ أحكام الرؤية بالتحايل وادعاء المرض.

وأكد الزوج:" الجيران أنقذوا والدي المسن من تحت يديها، وقاموا بالاتصال بي لاصطحابه للمستشفى وفقا للبلاغ الذي قدمته ضدها، وأصرت على قطع صلة الرحم بين عائلتي وأولادي،ـ مما دفعني لملاحقتها بدعوي نشوز لإسقاط حقوقها الشرعية بعد ما ارتكبته في حقي من إساءة".

وأشار:" تسببت لي بالضرر المادي والمعنوي، وحرمتني من رعاية أبنائي، لينتهي زواجي بمأساة بعد أن أصبحت ملاحق 112 دعوي ما بين ونفقات وتعويض وجنح، واستولت على المنقولات ثم لاحقتني بدعوي تبديد بعد إصرارها على إهانتي وسطوها على أموالى، والتعدي على بأبشع الالفاظ، ورفضها حل الخلافات ودياً ".

وللزوج وفقا للقانون إقامة جنحة امتناع عن تنفيذ حكم قضائى "الرؤية، كما أنه للزوج إقامة دعوى تعويض عن الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى"الرؤية، وتتم الرؤية بالنوادى الرياضية أو الاجتماعية ومراكز الشباب والحدائق العامة، وتكون فى مكان قريب من مسكن الحاضنة خلال أيام العطلات الرسميه، كما أشترط القانون أن ألا تقل مدة الرؤية عن 3 ساعات أسبوعيا.