زوجها توفى بالسرطان.. السيدة عزة قصة كفاح عمرها 26 سنة للأم المثالية بالشرقية

قدم تليفزيون اليوم السابع، بثا مباشرا بعنوان "زوجها توفى بسرطان الكبد ولسه مكملة.. قصة كافح عمرها 26 سنة للأم المثالية بالشرقية" ذلك مع السيدة عزة عبدالفتاح عبدالستار من قرية الأعراس التابعة لمركز منيا القمح، والحائزة على لقب الأم المثالية لعام 2024.

أكدت الأم المثالية، أن زوجها كان يعمل مهندسا زراعيا وتوفى شابا بسبب مرض فيرس سى تاركا لها طفلين "محمد خمس سنوات وأميرة 11 شهر"، مؤكدة أنها رفضت الزواج وكرست حياتها لاستكمال الرسالة من بعده.

وأضافت، أنها وقفت بجوار زوجها فى مرضه خلال 5 سنوات زواج، حيث كان مرض فيرس سى من الأمراض اللعينة التى لا يوجد لها علاج فى هذه السنوات، بخلاف الوقت الحالى وبعد وفاته رفض كل عروض الزواج.

وتابعت: "ربيت أولادى بمعاش زوجى وتجارة تربية الطيور والألبان وبيعها من المنازل، حتى أتموا تعليمهم الجامعى الأول محاسب والثانية مهندسة زراعية".