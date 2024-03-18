روجينا فوزى الأم المثالية بسوهاج معلمة أجيال رحل زوجها من 30 سنة وربت بناتها الـ3

قدم اليوم السابع بثا مباشرا مع الأم المثالية الأولى بمحافظة سوهاج، وذلك بعنوان روجينا فوزى الأم المثالية بسوهاج معلمة الأجيال، رحل زوجها عنها من 30 سنة وربت بناتها الـ3، وذلك بعد إعلان الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية ومنهم سوهاج، وقالت روجينا فوزى، الأم المثالية بسوهاج، أن لديها 3 بنات، كلهن حاصلات على مؤهلات عليا ومتزوجات وموظفات.

وأشارت روجينا أنها حاصلة على بكالوريوس علوم وتربية وتعمل مدرسة علوم وخرجت العديد والعديد من الأجيال وأن زوجها توفى منذ 30 سنة وتحملت المسؤلية كاملة فى تربيت بناتها الثلاثة ورفضت الزوج وفضلت إستكمال المسيرة.

تزوجت الأم المثالية من موظف بإحدى الهيئات الحكومية فى عام 1985، وبدأت معاناتها عندما توفى زوجها إثر حادث سيارة أثناء ذهابه لمقر عمله تاركًا الأم وثلاث بنات، حيث كان عمر الزوجة وقتها 32 سنة وأكبر بناتها تسع سنوات وأصغرهن عام ونصف.

وفرت الأم سبل الراحة والحب والحنان لبناتها فكانت تقوم بدور الأب والأم فى نفس الوقت، ظلت الأم تكافح مع بناتها للوصول بهن إلى أعلى المستويات التعليمية، وكانت تبذل جهدًا مضاعفًا، وكانت لا ترفض أى عمل؛ لتحسين دخلها، حتى حصلت الابنة الأولى على بكالوريوس تربية، والثانية على ليسانس آداب، والثالثة على بكالوريوس خدمة اجتماعية.

ووجهت كلمة إلى الأمهات الام هى المدرسة التى تبنى وتعلم فالأم موجودة أكثر من الأب بالمنزل وهى التى تؤهل الأبناء وتساعدهم على التقدم والرقى والحصول على اعلى الدرجات.

وأشارت روجينا أن المرأة فى عهد الرئيس السيسى حصلت على كل مكتسباتها وتقلدت كل المناصب وتقلدت مناصب مهمة ونجحت بشكل كبير فى تلك المناصب بفضل ما توليه الدولة والقيادة السياسية بالمرأة.

يذكر أن الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، أعلنت اليوم الاثنين، فوز "روجينا فوزى بهادر" 64 عامًا بالمعاش "حاصلة على بكالوريوس علوم"، الأرملة منذ 30 عامًا، بلقب الأم المثالية عن محافظة سوهاج لعام 2024.