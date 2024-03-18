"رمضان بصحة لكل العيلة" بأسوان.. 72 فريقا طبيا متحركا تقدم الخدمات بالمنازل

تواصل الهيئة العامة للرعاية الصحية، الخدمات السبع التى تتيحها مبادرة "رمضان بصحة لكل العيلة" بمحافظة أسوان للعام الثالث على التوالى وتستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك، وتقدم خدمات المتابعة الطبية المنزلية لأصحاب الأمراض المزمنة من خلال فرق طبية متحركة من وحدات ومراكز طب الأسرة التابعة لها مدربة على أعلى مستوى.

وتجوب الفرق الطبية من مراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة بأسوان المنازل، لتقديم الرعاية الطبية المجانية لأصحاب الأمراض المزمنة، وتسليمهم الأدوية المزمنة، إضافة إلى خدمات التوعية والتثقيف الصحى للأُسر والمواطنين حول الإرشادات الصحية والأنظمة الغذائية السليمة.

وتشمل خدمات مبادرة "رمضان بصحة لكل العيلة"، أيضًا إجراء الفحوصات الطبية الشاملة لأصحاب الأمراض المزمنة من منتفعى التأمين الصحى الشامل فى وحدات ومراكز طب الأسرة التابعة لهيئة الرعاية الصحية مجانًا طوال شهر رمضان، وكذلك إطلاق حملات توعوية لتعزيز الوعى حول الإرشادات الصحية السليمة والأمراض المزمنة وكيفية الوقاية من الإصابة بها أو الحد من مضاعفاتها.

ويتم فى مبادرة "رمضان بصحة لكل العيلة"، مد مواعيد تقديم الخدمات فى العيادات المسائية بمراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة حتى التاسعة مساءً والمستشفيات حتى العاشرة مساءً.

وفى محافظة أسوان تتواصل فعاليات مبادرة ''رمضان بصحة لكل العيلة'' الذى أطلقته هيئة الرعاية الصحية بأسوان والتى تستمر طوال شهر رمضان، وتم تخصيص فرق طبية متحركة مدربة ومؤهلة من مراكز ووحدات طب الأسرة والمستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية على متابعة الحالة الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة، والكشف المبكر عن مضاعفاتها، والتعامل معها، وبروتوكولات العلاج وأجهزة الفحص المختلفة لتقديم خدمات المبادرة.

ويتم تنفيذ المبادرة من خلال فرق طبية متنقلة متميزة ومدربة على أعلى مستوى لمتابعة الحالة الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الأمراض ومضاعفاتها والتعامل معها، وفى إطار المبادرة، تم تهنئة المرضى بشهر رمضان المبارك وتوزيع فوانيس رمضان وتمر على المرضى والأطفال بالمستشفى، كما تم تشكيل غرفة عمليات بفرع الهيئة بأسوان للمتابعة المستمرة لمبادرة ''رمضان بصحة لكل العيلة'' بالتوازى مع غرفة مركزية لإدارة الأزمات والطوارئ فى المقر الرئيسى للهيئة، كما يتم مرور ميدانى من قيادات الرعاية الصحية للمتابعة المستمرة لتنفيذ مبادرة على أكمل وجه.

وأعرب المرضى عن سعادتهم بالمبادرة، مؤكدين على أهميتها فى تحسين صحتهم وتعزيز شعورهم بالراحة والاطمئنان، وخلال الرعاية الطبية المنزلية المجانية بأسوان، لأصحاب الأمراض المزمنة ضمن التأمين الصحى الشامل طوال شهر رمضان المبارك، تم فحص مئات المواطنين والكشف عليهم، وتقديم العلاج، وجار مواصلة الحملات طوال شهر رمضان المبارك.

وضمن فعاليات مبادرة "رمضان بصحة لكل العيلة"، قامت الفرق بجولة تفقدية إلى المنازل والشوارع والدواوين فى مدن وقرى ونجوع مراكز أسوان لصرف العلاج وفحص أصحاب الأمراض المزمنة من الضغط والسكر فى شهر رمضان، وقياس ضغط وقياس السكر.

وذلك اتساقًا مع اتجاهات الدولة المصرية فى إطلاق المبادرات الصحية للكشف المبكر عن الأمراض والحد من مضاعفاتها لسرعة علاجها أو السيطرة عليها؛ للحفاظ على الصحة العامة للأفراد.

جدير بالذكر، أن محافظة أسوان ثانى محافظات الصعيد فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل وتم تقديم أكثر من 500 ألف خدمة طبية وعلاجية من خلال المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل فى محافظة أسوان حتى الآن خلال مرحلة التشغيل التجريبى، منها أكثر من 200 ألف خدمة طبية فى مراكز ووحدات طب الأسرة، و300 ألف خدمة فى المستشفيات، والخدمات المقدمة شملت بداية من الفحوصات الطبية الشاملة، مرورًا بالخدمات التشخيصية عن طريق الأشعة والمعمل، ووصولًا إلى العمليات والتداخلات الجراحية الكبرى والمتقدمة أو ذات المهارة أو طابع خاص، وسيتم إطلاق التشغيل الرسمى للمنظومة فى أسوان بعد الاطمئنان على مرحلة التشغيل التجريبى.

ومنظومة التأمين الصحى الشامل فى أسوان ترتكز على 123 منشأة صحية، منها 11 مستشفى و112 مركز ووحدة طب أسرة، وتم استلام 90 منشأة صحية منهم 4 مستشفيات "أسوان التخصصى، النيل التخصصى، المسلة، الرمد"، بالإضافة إلى 86 مركزًا ووحدة طب أسرة حتى الآن، وجارٍ استكمال باقى أعمال التطوير والتجهيزات للمنشآت الصحية وفقًا للتخطيط الصحى واستعدادًا لتشغيل المنظومة رسميًا فى المحافظة.

وتم الانتهاء من الاعتماد المبدئي لـ 33 منشأة صحية فى أسوان حتى الآن لدى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وفقًا للمعايير القومية لضمان جودة الخدمات الصحية، تشمل مستشفى "أسوان التخصصي"، و3 مراكز طب أسرة "السيل، كوم إمبو، حاجر البصيلية"، و29 وحدة طب أسرة "أبو الريش قبلى، البيارة، جزيرة أسوان، الشيخ مصطفى، أبو سمبل، كيما، المحمودية، الشلال، العلاقى، العوضلاب، الخزان، الدقاديق، الشروانة قبلى، النزل، جعفر الصادق، قسطل، الشرفا، الكلح غرب، المفالسة، وادى عبادى، حاجر البلاليض، الفوزة، الكفور، الإسماعيلية، الشطب، القفطية، الجعافرة، حجازة، هيسا".

علاوة على استمرار تنفيذ البرامج التدريبية الإلزامية والتخصصية للأطقم الطبية والإدارية والفنية وجميع العاملين فى المنشآت الصحية المنقول تبعيتها للهيئة العامة للرعاية الصحية، وذلك خلال مرحلة التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى لضمان تحقيق افضل مخرجات الرعاية الصحية، وتوفير أفضل خدمة ورعاية صحية للمواطنين.

وتم تسجيل أكثر من 1,2 مليون مواطن بمنظومة التأمين الصحى الشامل فى محافظة أسوان حتى الآن، وتكلفة تنفيذ مشروع منظومة التأمين الصحى الشامل فى المحافظة بلغت 12,3 مليار جنيه، شملت تكلفة البنية التحتية للمنشآت الصحية، والتجهيزات الطبية وغير الطبية، والتشغيل التجريبى للمنظومة فى المحافظة، وذلك فضلًا عن تكلفة الميكنة والتحول الرقمى للخدمات فى المنشآت الصحية.