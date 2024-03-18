"رايحة فين يا حاجة".. طفلان شقيقان يبدعان فى الإنشاد بالدقهلية.. فيديو

الدقهلية - محمد الحبشي

عرفت الدولة المصرية، بأنها منبع القراء والمنشدين فى العالم العربى، حيث خرج منها العديد من أشهر المشايخ والقراء والمنشدين، وتستمر الدولة المصرية فى إخراج مناجمها من الحناجر الذهبية، فى القراءات المختلفة والإنشاد الديني، وعندما تبحث عن هذه المواهب تجدها منتشرة فى جميع ربوع مصر، واليوم نحن على موعد مع موهبة جديدة فى محافظة الدقهلية.

رصد موقع وتليفزيون "اليوم السابع" هذه البراعم خلال اهتمامه بأعمالهم القرآنية والإنشادية المتميزة، وكما يطلق عليهم فى مصر "براعم الإيمان"، فهم خير خلف لخير سلف، وبرز طفلان شقيقان فى الإنشاد فى حب رسول الله عليه الصلاة والسلام، بأنشودة "رايحة فين يا حاجة"، والتى تعبر عن اشتياق الحجيج لزيارة بيت الله الحرام، حيث ظهرت "ردينة إبراهيم عباس" 11 عاما، وشقيقها الأصغر "إياد" 9 أعوام معبرين عن حبهما للإنشاد فى حب رسول الله بالأنشودة.