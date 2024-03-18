رئيس جامعة بنها يشارك طلاب المدن الجامعية حفل إفطار رمضان.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

شارك الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وقيادات الجامعة والمدن الجامعية، مساء اليوم الاثنين، في حفل الإفطار الجماعي للطلاب بالمدن الجامعية.

خلال الحفل، هنأ رئيس الجامعة، الطلبة والعاملين وقيادات الجامعة بشهر رمضان الكريم، معربا عن سعادته بالتواجد وسط أبنائه الطلاب.



وأدار رئيس الجامعة، حوارا مع الطلاب للاستماع إلى اقتراحاتهم ومدى رضائهم عن الخدمات التى تقدم إليهم بالمدن الجامعية، باعتبار أن المدن الجامعية هو بيتهم الثانى.



وقال الجيزاوى، أن الجامعة تعمل كمنظومة متكاملة تساهم فى فتح آفاق جديدة للتواصل بين الطلاب وقيادات الجامعة مما يسهم فى التواصل المستمر كأسرة واحدة فى جميع الأوقات والمناسبات المختلفة.



من جانبه أكد الدكتور تامر سمير، أن إدارة الجامعة وقيادتها حرصت على المشاركة فى حفل الافطار الجماعى لطلاب المدن الجامعية وذلك احتفالا بشهر رمضان الكريم لتعزيز التواصل بين قيادات الجامعة وطلابها.

وشهد رئيس الجامعة ومرافقوه بعد الإفطار المباراة النهائية للكرة الخماسية بين طلاب المدن الجامعية بكفر سعد ببنها وطلاب المدن الجامعية بشبرا.

وفى الختام كرم رئيس الجامعة ومرافقوه الفريق الفائز وذلك فى إطار تشجيع الطلاب على ممارسة الأنشطة الطلابية.



رئيس جامعة بنها يشارك طلاب المدن الجامعية حفل إفطار رمضان (1)



رئيس جامعة بنها يشارك طلاب المدن الجامعية حفل إفطار رمضان



طلاب المدن الجامعية حفل إفطار رمضان



جامعة بنها



رئيس جامعة بنها