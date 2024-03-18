

جاء ذلك خلال استقبال الخصاونة، في مكتبه بمقر رئاسة الوزراء، وزير الخارجية السنغافوري فيفيان بالاكريشنان، والوفد المرافق، الذي يزور الأردن، ضمن جولة تشمل عدة دول إقليمية.



وشدد رئيس الوزراء الأردني على أهمية البناء على الزيارة المهمة التي قام بها ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني إلى سنغافورة بداية العام الحالي لدفع مسيرة التعاون بين البلدين، لا سيما في المجالات الاقتصادية وتكنولوجيا المعلومات والتعليم والتدريب المهني والتقني.



وأطلع رئيس الوزراء الأردني وزير خارجية سنغافورة على الجهود التي يبذلها الملك عبدالله الثاني لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، والانتقال إلى أفق سياسي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفي إطار حل الدولتين الذي يكفل تحقيق الأمن والاستقرار والتعاون بين دول المنطقة وشعوبها.



وأشار الخصاونة إلى جهود الأردن لإيصال المساعدات إلى سكان قطاع غزة عبر الجسر الجوي الذي أقامه الأردن لإيصال المساعدات العاجلة للقطاع من خلال الإنزالات الجوية، معربا عن تقديره لسنغافورة على دعمها لهذا الجهد الإنساني.



من جهته، أكد وزير الخارجية السنغافوري الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعميق آفاق التعاون المشترك في العديد من المجالات.



وثمَّن الجهود التي يقوم بها الأردن، بقيادة الملك عبدالله الثاني، في تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، وفي جهود إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.