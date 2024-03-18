حكاية وفاء الأم المثالية بكفر الشيخ لضابط وإمام مسجد وموظفة بالصحة.. فيديو

رصدت عدسة "اليوم السابع"، قصة كفاح وفاء أحمد محمد على، الأم المثالية الثانية على مستوى الجمهورية، معبرة عن سعادتها بفوزها بالمركز الثانى على مستوى الجمهورية، مشيرة لأن ابنتها الكبرى هى من تقدمت بأوراقها لمديرية التضامن، ولم تعلم عن ذلك لا بعد تقديم المستندات.

وقد بدأت قصة كفاها بعد أن دعاها والدها لترك التعليم للمساعدة فى تربية اخوتها ال4، فالأب فلاح والام تساعده، ولا تقدر على الأعمال المنزلية فقامت وفاء بمشاركة الأم فى الأعمال المنزلية وتربية أخواتها حتى وصلت سن ال20 سنة، فتزوجت عام 1987 وبعد مرور 3 سنوات من الزواج أصيب الزوج بجلطة وظل طريح الفراش لمدة سنتين وتوفى الزوج بعد خمس سنوات من زواجنا تركاً 3 أبناء، من بينهم توأم، ومعاش بسيط لا يتناسب مع الظروف المعيشية.

ووقفت الام مع نفسها، وقفة لتواجه متطلبات الحياه، فقررت العمل، واستقرت بالعمل خدمات معاونة بعقد سركى بالطرق والنقل، وأثناء العمل استكملت الام دراستها وحصلت على دبلوم فنى طوال هذه الفترة من السنوات، كانت تذاكر وتعمل وتربى، وتذاكر لابنها وانتقلت من خدمات معاونه إلى فنى صيانه، فانتقلت آنذاك إلى أم الزوج، للعيش معها وتولت رعايتها بجانب أولادها.

الابنة الأولى حصلت على ليسانس حقوق وتم تعيينها باحث شئون قانونية بالصحة وحصلت على الماجستير، والثانى ضابط بالقوات المسلحة وحصل على الترتيب الثالث على الجمهورية، والابن الثالث خريج أصول دين وتم تعيينه بالاوقاف، وجميع الأبناء تزوجوا وما زالت الأم تواصل مسيرة الكفاح وكل الأبناء حاملين لكتاب الله.