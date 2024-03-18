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جوزيب بوريل: قطاع غزة أصبح مقبرة للفلسطينيين والقانون الدولى

الإثنين، 18 مارس 2024 01:49 م
جوزيب بوريل: قطاع غزة أصبح مقبرة للفلسطينيين والقانون الدولى جوزيب بوريل
كتبت: هناء أبو العز

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أعلن جوزيب بوريل مفوض الشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، عن فرض عقوبات ضد فصائل فلسطينية ومستوطنين إسرائيليين متطرفين بالضفة الغربية اليوم.
 
وأشار بوريل في كلمة له خلال مؤتمر بشأن المساعدات الإنسانية لغزة في بروكسل، إلى أن الاتحاد الأوروبي أنجز اتفاقا سياسيا حول العقوبات الأوروبية ضد المستوطنين المتطرفين بالضفة الغربية، بعد أن تحول قطاع غزة إلى مقبرة يوارى فيها الفلسطينيون والقانون الدولي.
 
وأكد بوريل، على أن إسرائيل تتسبب في حدوث مجاعة في قطاع غزة وتستخدم التجويع سلاحا في الحرب، وأن الفلسطينيين في غزة باتو في حالة مجاعة يعاني منها آلاف الأشخاص، معربًا عن رفضه لاستخدام إسرائيل المجاعة كسلاح حرب في قطاع غزة.
 
وبالتزامن مع مؤتمر المساعدات، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيل مجمع الشفاء الطبي شمال قطاع غزة، صباح اليوم الاثنين، وسط مزاعم من قبل قوات الجيش بتواجد عناصر لحركة حماس وباقي فصائل المقاومة الفلسطينية، أعادوا تجمعهم داخل المجمع الطبي الأكبر في قطاع غزة.
 
 






الاتحاد الأوروبى

جوزيب بوريل

عقوبات على حماس

عقوبات على اسرائيل




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