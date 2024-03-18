ثقافة الأقصر تناقش دور الأم في التغذية السليمة للطفل بمحاضرات متنوعة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظم فرع ثقافة الأقصر، سلسلة من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنساني والفنى، خلال ليالي وأيام شهر رمضان المبارك، وذلك وفق خطة لنشر الوعى عبر الفن والحوار فى المناطق المختلفة، وعقد قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "دور الأم في المجتمع" ألقاها العادلي حسان مسؤول الفرع، متحدثاً عن أهمية الأم في الأسرة والمجتمع، ومكانة الأم في الإسلام، وبجانب ذلك عقد القصر محاضرة بعنوان "الأم والتغذية السليمة للطفل" ألقاها محمد محمد موضحا طريقة التغذية السليمة و عناصر الغذاء المناسب، ونصائح للأم لكيفية تحضير وجبات تغذية سليمة للطفل، كما نفذ القصر ورشة أشغال يدوية الباستر نفذها حسان على.

وعقد قصر ثقافة الطفل محاضرة بعنوان "دور الأم تجاه الطفل المعاق" حاضرتها كريمة التهامي مسئول القصر، موضحةً دور الأم في حياة الطفل والدور الوقائي قبل الحمل وأثناء الحمل وحماية الطفل من الأمراض، والتربية الإيجابية لتحسين قدراته وبناء مهاراته، وفى نفس السياق عقد قصر ثقافة حسن فتحى محاضرة بعنوان "حقوق المرأة والطفل" ألقاها العادلي حسان متحدثا عن حث الدستور على حق المرأة والطفل وحقوق المرأة في الدستور الجديد وضمان تحقيقها، وحقوق الطفل في الدستور، وحقوق ذوي الإعاقة في المجتمع، وعقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "بنية القصة القصيرة جدا "ألقاها عمرو عبد الصبور موضحا البناء الفني للقصة القصيرة، ونشأة القصة القصيرة جدا، والقصة القصيرة جدا كجنس أدبي مستقل.

فيما أعد قصر ثقافة الطود فقرة إنشاد ديني للشيخ زين العابدين بن يوسف وفرقته، وألقي مجموعة من قصائد الدينية في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أعد القصر أمسية شعرية للشاعر ناجي فؤاد وألقى قصيدتى "الجنيه وحاله، مازال"، وكذلك أقامت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلي الثقافية أمسية شعرية للشاعر على حسان بعنوان" يا شريف"، كما أعد قصر ثقافة الأقصر الاجتماع الأسبوعي لنادي الأدب بحضور الشاعر أحمد العراقي رئيس النادي واستمعنا من خلاله قصيدة" عن مصر" ألقتها صبا حسن، وقصيدة "اتي الليل" سهيلة عبد الحميد، قصيدة "لمة كدابة" هاجر أبو الوفا، وقصيدة "هارب" أحمد جلال.

كما نفذ المركز الحضري ورشة فنون تشكيلية نفذتها مروة عوض الله بصحبة رواد المركز، ونفذت مكتبة النمسا الثقافية ورشة فنون تشكيلية "فانوس رمضان" نفذها طه أبو الشيخ، ونفذ قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة فنون تشكيلية عمل زينة رمضان نفذتها رحمة أحمد، نفذ قصر ثقافة حوض الرمال ورشة فنون تشكيلية، رسم فانوس رمضان احتفالا بقدوم شهر رمضان المبارك، نفذتها سمر محمد بصحبة رواد القصر، وأعدت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط الثقافية ورشة حكي قصة بعنوان "سحر القيادة" تأليف إبراهيم الفقى سردتها وردة حسن، وأعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى الثقافية ورشة حكي بعنوان "حب الوطن" نفذتها صفاء موسى، حيث تأتى الفعاليات ضمن الأنشطة التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، والمعد برعاية وزارة الثقافة، بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة عماد فتحى وفرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبى.



ثقافة الأقصر تناقش دور الأم في المجتمع التغذية السليمة للطفل



مسرح عرائس وورش متنوعة لدعم الأطفال



مناقشة دور الأم في المجتمع التغذية السليمة للطفل في محاضرات بالأقصر