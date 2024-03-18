تقلبات جوية ونشاط للرياح وانخفاض فى درجات الحرارة فى المنيا.. فيديو

تشهد محافظة المنيا طقس متقلب ونشاط للرياح، وانخفاض فى درجات الحرارة بشكل كبير منذ ليلة امس، إلى جانب الظهور المتقطع للشمس، بسبب ظهور الغيوم البيضاء فى مناطق متفرقة من السماء، وقد شهدت المحافظة أيضا ليلة أمس طقسا شديد البروده فى الساعات الأخيرة من الليل، الامر الذى دفع المواطنين لارتداء الملابس الثقيلة، وذلك مع زيادة سرعة الرياح الباردة ليلا.

كانت المحافظة أعلنت عن رفع درجة الاستعداد لمواجهة أية أزمات خاصة بالطقس ا وسيول وقيام الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالمتابعة المستمرة واللحظية لمخرات السيول (طبيعية / صناعية)والعمل على تطهير مجرى مخرات السيول وإزالة أية عوائق موجودة بها لضمان سريان المياه من بدايتها وبمسارها حتى مكان الصرف النهائى وإيجاد البديل للغير صالحة وتقوية الجسور الضعيفة، واتخاذ التدابير اللازمة والاستعداد لمواجهة أى ظروف طارئة تؤدى لحدوث كوارث طبيعية إلى جانب تنفيذ تجارب عملية داخل المدارس لتدريب الطلاب والعاملين داخل المدرسة على التعامل مع أى كارثة طبيعية.