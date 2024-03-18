تفاصيل زيارة أوباما المفاجئة إلى بريطانيا ولقائه مع سوناك في لندن

وكالات

زار الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، مقر رئاسة الحكومة البريطانية "10 داونينغ ستريت" في لندن، اليوم الإثنين، حيث عقد اجتماعاً مفاجئاً مع رئيس الوزراء ريشي سوناك في الساعة الثالثة من بعد الظهر.

وصرح متحدث باسم "داونينغ ستريت" أن اللقاء كان "زيارة مجاملة غير رسمية" وهو جزء من زيارة الرئيس الأمريكي الأسبق إلى لندن.

وأضاف "لقد أجرى فريق الرئيس أوباما اتصالات ومن الواضح أن رئيس الوزراء كان سعيداً جداً بلقائه ومناقشة عمل مؤسسة أوباما".

وغادر أوباما المبنى بعد نحو ساعة من اجتماعه مع سوناك وركب سيارته مع سفيرة الولايات المتحدة لدى المملكة المتحدة، جين دي هارتلي.

يُذكر أن مؤسسة باراك أوباما هي منظمة غير ربحية تركز على الحراك الاجتماعي أسسها الرئيس السابق في عام 2014.

وكانت آخر مرة زار فيها أوباما داونينغ ستريت قبل ثماني سنوات في عام 2016، التقى حينها برئيس الوزراء آنذاك ديفيد كاميرون لإجراء محادثات قبل التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.