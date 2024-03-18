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تعرف على موعد أذان الفجر فى محافظة الأقصر.. ثامن أيام شهر رمضان

الإثنين، 18 مارس 2024 01:13 ص
تعرف على موعد أذان الفجر فى محافظة الأقصر.. ثامن أيام شهر رمضان أذان - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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موعد أذان الفجر فى محافظة الأقصر، اليوم الإثنين، ثامن أيام شهر رمضان المبارك، يبحث عنه الكثير من المواطنين، ويستعرض "اليوم السابع" موعد أذان الفجر فى الأقصر، اليوم الإثنين 18/3/2024، فى إطار خدماتها المتواصلة لقرائها على مدار الساعة.

ومن المقرر أن يرفع أذان صلاة الفجر فى الأقصر اليوم الإثنين 18/3/2024، فى تمام الساعة الرابعة وإثنين وثلاثين دقيقة (04:32 ص).

ومواقيت الصلاة فى محافظة الأقصر، اليوم الإثنين 18/3/2024، حسب ما أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالى:

- موعد أذان الفجر: يرفع فى تمام الساعة 04:32 صباحا.

- موعد الشروق: فى تمام الساعة 5:55 صباحا.

- موعد أذان الظهر: يرفع فى تمام الساعة 11:57 ظهرا.

- موعد أذان العصر: يرفع فى تمام الساعة 03:23 عصرًا.

- موعد أذان المغرب: يرفع فى تمام الساعة 06:00 مساءً.

- موعد أذان العشاء: يرفع فى تمام الساعة 07:14 مساءً.

 







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