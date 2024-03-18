تعرف على موعد أذان الفجر فى محافظة الأقصر.. ثامن أيام شهر رمضان

الأقصر – أحمد مرعى

موعد أذان الفجر فى محافظة الأقصر، اليوم الإثنين، ثامن أيام شهر رمضان المبارك، يبحث عنه الكثير من المواطنين، ويستعرض "اليوم السابع" موعد أذان الفجر فى الأقصر، اليوم الإثنين 18/3/2024، فى إطار خدماتها المتواصلة لقرائها على مدار الساعة.

ومن المقرر أن يرفع أذان صلاة الفجر فى الأقصر اليوم الإثنين 18/3/2024، فى تمام الساعة الرابعة وإثنين وثلاثين دقيقة (04:32 ص).

ومواقيت الصلاة فى محافظة الأقصر، اليوم الإثنين 18/3/2024، حسب ما أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالى:

- موعد أذان الفجر: يرفع فى تمام الساعة 04:32 صباحا.

- موعد الشروق: فى تمام الساعة 5:55 صباحا.

- موعد أذان الظهر: يرفع فى تمام الساعة 11:57 ظهرا.

- موعد أذان العصر: يرفع فى تمام الساعة 03:23 عصرًا.

- موعد أذان المغرب: يرفع فى تمام الساعة 06:00 مساءً.

- موعد أذان العشاء: يرفع فى تمام الساعة 07:14 مساءً.