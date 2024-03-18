تعرف على جهود التعامل مع مياه الأمطار بمحافظة المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أعلن المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بالمنوفية ، استمرار أعمال كسح تجمعات المياه وتمركز سيارات الكسح على مدار اليوم لشفط أى تجمعات لمياه الأمطار لتيسير حركة المواطنين وحركة السيارات بالشوارع والميادين .

وأضاف، نجيب أن جميع أفرع الشركة تقوم بعمليات سحب المياه طبقا لتوزيع السيارات والمعدات وماكينات شفط المياه المتنقلة في الأماكن الحيوية وفقاً لخطة التمركز المتفق عليها مسبقاَ.

كما أكد أن الشركة تقوم بتلقى أى بلاغات بأماكن تجمع الأمطار للتحرك فورا لشفطها وكسحها وذلك عن طريق الاتصال بالخط الساخن 125 من اى تليفون ارضي او محمول.



