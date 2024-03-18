اليوم السابع
Ads
الإثنين، 18 مارس 2024 03:01 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

تعرف على جهود التعامل مع مياه الأمطار بمحافظة المنوفية

الإثنين، 18 مارس 2024 01:58 م
تعرف على جهود التعامل مع مياه الأمطار بمحافظة المنوفية جهود مياه المنوفية فى التعامل مع مياه الأمطار
المنوفية - محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، استمرار أعمال كسح تجمعات المياه وتمركز سيارات الكسح على مدار اليوم لشفط أى تجمعات لمياه الأمطار لتيسير حركة المواطنين وحركة السيارات بالشوارع والميادين .
 
وأضاف، نجيب أن جميع أفرع الشركة تقوم بعمليات سحب المياه طبقا لتوزيع السيارات والمعدات وماكينات شفط المياه المتنقلة في الأماكن الحيوية وفقاً لخطة التمركز المتفق عليها مسبقاَ.
 
كما أكد أن الشركة تقوم بتلقى أى بلاغات بأماكن تجمع الأمطار للتحرك فورا لشفطها وكسحها وذلك عن طريق الاتصال بالخط الساخن 125 من اى تليفون ارضي او محمول.
 
 
 
 

 

 







محافظة المنوفية

محافظ المنوفية

مياه المنوفية

طقس المنوفية

حاله الطقس




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة