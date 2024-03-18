اليوم السابع
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تجديد حبس لص أجهزة الألعاب الإلكترونية فى المعادى 15 يوما

الإثنين، 18 مارس 2024 10:34 ص
تجديد حبس لص أجهزة الألعاب الإلكترونية فى المعادى 15 يوما سجن - أرشيفية
كتب سليم على

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة أجهزة من داخل محال الألعاب الإلكترونية بأسلوب "المغافلة" بدائرة قسم شرطة المعادى.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم له معلومات جنائية سابقة ومسجل سرقة، واعترف بإرتكاب 3 وقائع سرقة سابقة من دائرة القسم، لافتا إلى أنه يسرق الأجهزة عن طريق مغافلة العاملين بالمحال والاستيلاء عليها ويفر هاربا.

وطالبت النيابة الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

 

 

 

 







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