اليوم السابع
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بوريل: إسرائيل تسببت فى مجاعة.. وغزة "أعظم مقبرة بالهواء الطلق"

الإثنين، 18 مارس 2024 06:22 م
بوريل: إسرائيل تسببت فى مجاعة.. وغزة "أعظم مقبرة بالهواء الطلق" مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل
أ ش أ

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قال مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل "إن إسرائيل تتسبب في حدوث "مجاعة من صنع الإنسان" بقطاع غزة، وتستخدم التجويع سلاحا في الحرب".


وأضاف بوريل - في تصريح لدى وصوله إلى قمة وزراء الخارجية في بروكسل، اليوم الاثنين "في غزة، لم نعد على حافة المجاعة، بل نحن في حالة مجاعة تؤثر على آلاف الأشخاص، فغزة قبل الحرب كانت غزة أكبر سجن مفتوح، وهي اليوم أعظم مقبرة في الهواء الطلق".


وأشار إلى أن الزعماء الأوروبيين أبلغوا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنهم لا يستطيعون الوقوف متفرجين على الفلسطينيين وهم يموتون جوعا.


وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد صرحت، في وقت سابق، بأن غزة تواجه مجاعة وهو أمر لا يمكن قبوله، داعية إلى اتفاق سريع لوقف إطلاق النار.







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جوزيب بوريل

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إسرائيل




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