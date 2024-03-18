بوتين: أود أن تلعب فرنسا دورا فى التسوية السلمية فى حرب أوكرانيا

وكالات

قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين إن فرنسا يمكنها لعب دور فى التسوية السلمية للأزمة الأوكرانية، لافتا إلى أن الخطاب العدوانى لباريس هو محاولة للتغطية على مشاكل فى السياسة الداخلية، بحسب" روسيا اليوم".

وأوضح الرئيس الروسى فى تصريح له بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية: "أود بشدة أن تلعب فرنسا دورا لا يؤدى إلى تفاقم الصراع أو إثارته، ولكن على العكس من ذلك... نحن نتحدث عن السبل الممكنة للتسوية السلمية، وبهذا المعنى، يمكن لفرنسا أن تلعب دورها. لم نفقد كل شيء".

وفى نهاية فبراير الماضى، قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون إن باريس ستبذل قصارى جهدها لمنع روسيا "من الفوز فى هذه الحرب".

وفى وقت لاحق، أشار ماكرون، الذى تعرض لانتقادات حادة بسبب هذه التصريحات، إلى أن تصريحاته تم النظر فيها بعناية، مضيفا أن باريس ليس لديها "حدود وخطوط حمراء" بشأن مسألة دعم كييف.

وتعليقا على كلام ماكرون بشأن إرسال قوات إلى أوكرانيا، قال الكرملين إن مثل هذا التطور للأحداث سيؤدى حتما إلى صدام عسكرى مباشر بين روسيا وحلف شمال الأطلسى (الناتو).