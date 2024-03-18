بعد فرز 100% من أوراق الاقتراع.. بوتين يفوز بالانتخابات بـ87.28% من الأصوات

وكالات الأنباء

فاز فلاديمير بوتين بالانتخابات الرئاسية لروسيا الاتحادية بنسبة 87.28% من الأصوات، ونيكولاى خاريتونوف حصل على 4.31% من الأصوات، وفلاديسلاف دافانكوف - 3.85% من الأصوات، وليونيد سلوتسكى - 3.2% من الأصوات، وفقًا لبيانات لجنة الانتخابات المركزية بعد فرز 100% من أوراق الاقتراع .

وحسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، تم نشر بيانات نتائج التصويت في مركز معلومات لجنة الانتخابات المركزية، وتم فرز 100% من أوراق الاقتراع.

وأغلقت مساء أمس الأحد، مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية في روسيا، أبوابها وبدأ أعضاء لجنة الانتخابات الروسية بفرز الأصوات، في جميع المراكز، وإرسالها إلى العاصمة موسكو.

وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء أمس الأحد، عن امتنانه للروس الذين ذهبوا إلى صناديق الاقتراع وصوتوا في الانتخابات الرئاسية.

وقال بوتين، في كلمة من مقره الانتخابي في موسكو: "أود أن أشكر مواطني روسيا. نحن جميعا فريق واحد. جميع مواطني روسيا الذين جاءوا إلى مراكز الاقتراع وأدلوا بأصواتهم".