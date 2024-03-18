انتظام الدراسة غدا بجميع مدارس القليوبية بعد موجة الطقس السيئ

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية، على موقع التواصل الاجتماعى، انتظام الدراسة غدا الثلاثاء بجميع مدارس المحافظة، بعد موجة الطقس السيئ التى شهدتها المحافظة مساء اليوم الاثنين، وسقوط أمطار غزيرة على بعض الأنحاء، بينما شهدت مدينة شبين القناطر سقوط ثلوج على المدينة.

وأجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، مساء اليوم الاثنين، جولة تفقدية لمتابعة جهود شفط مياه الأمطار وتوزيع وانتشار المُعدات للتعامل السريع مع تداعيات الطقس غير المستقر المصحوب بأمطار شهدتها المحافظة اليوم، ولتسهيل الحركة المرورية بمدينتى طوخ وشبين القناطر.

استهلّ المحافظ الجولة، بمتابعة أعمال شفط مياه الأمطار بمدينة شبين القناطر حيث تم الدفع من قبل شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية ب4 عربات كسح 5 متر وعدد 1 نافورى 3 متر، كما تم الاستعانة بـ 6 عربات كسح 6 أمتار من مجلس مدينة شبين القناطر، وخلال الجولة لاحظ المحافظ بوجود تجمع من المياه داخل محكمة شبين القناطر الجزئية، ومستشفى شبين القناطر المركزى، وعلى الفور وجه بشفط المياه فورا.

وخلال الجولة، وجه الهجان، بسرعة رفع الإشغالات من عدد من شوارع شبين القناطر موجها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفى مدينة طوخ، تابع المحافظ، أعمال شفط مياه الأمطار على كوبرى المرور ونفق مشتهر ونفق الحدادين حيث تم الدفع من قبل شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية بعدد 4 سيارات كسح وخلال الجولة، وجه المحافظ، بتكثيف أعمال رفع المياه ومواصلة العمل على مدار الـ 24 ساعة، لحين الانتهاء من رفع المياه من شوارع مركزى شبين القناطر وطوخ وبالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى.

جاء ذلك بحضور كل من خالد العرفى رئيس مجلس مدينة شبين القناطر، وحماده وهدان نائب رئيس مجلس مدينة طوخ، ومديرى فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بطوخ وشبين القناطر.