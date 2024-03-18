انتداب خبراء المعمل الجنائي لفحص حريق فندق بالجيزة

كتب أحمد إسماعيل

ندبت النيابة العامة بالجيزة خبراء الإدارة العامة للأدلة الجنائية، لمعاينة مسرح حادث حريق داخل فندق بالجيزة ورفع الآثار منه؛ لبيان سبب اندلاع الحريق، وتحديد نقطة بدايته ونهايته وانتشاره، ومدى وجود شبهة جنائية فيه.

وطلبت النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث وبيان وجود شبهة جنائية وراء الحريق من عدمه .

وكلفت النيابة قطاع الحماية المدنية بفحص الفندق لبيان مدى توافر الاشتراطات الخاصة بالوقاية من مخاطر الحريق قبل نشوبه وخضوعها للصيانة الدورية من عدمه.

ومن المقرر الاستماع الى اقوال شهود عيان الحريق والمسئولين عن إدارة الفندق.

تمكن رجال الحماية المدنية، من السيطرة على حريق نشب داخل أحد الفنادق فى الهرم دون وقوع إصابات، وذلك بعدما انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان.

تلقت غرفة عمليات النجدة، مفادها نشوب حريق داخل فندق بمنطقة الهرم، وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية لمكان الحريق، وتبين أن النيران شبت داخل غرفة سونا والعاب رياضية وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة بالجيزة لمباشرة التحقيقات والتي أمرت بما سبق