اليوم السابع: 99.6 مليار جنيه استثمارات لتنمية الاستخراجات البترولية

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا الثلاثاء، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: 99.6 مليار جنيه استثمارات لتنمية الاستخراجات البترولية

واقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا:





مفوض«الأونروا »: المجاعة فى غزة تقتل الأطفال.. وإسرائيل منعتنى من زيارة معبر رفح.. «شكرى»: على المجتمع الدولى إدراك خطورة تقييد عمل «الأونروا».. ومصر تدعمها بشكل كامل لاستمرارها فى تقديم المساعدات للفلسطينيين



الاحتلال الإسرائيلى يرتكب 8 مجازر فى غزة.. وحصيلة الشهداء تقترب من 32 ألفا.. تل أبيب تجدد استفزازها.. «ترامب» يطالب نتنياهو بوقف الحرب.. وبروكسل تقترب من عقوبات ضد المستوطنين وحماس

99.6 مليار جنيه استثمارات لتنمية الاستخراجات البترولية.. «التخطيط»: توقعات بزيادة الإنتاج بنسبة 16% فى 2024/23.. والناتج المحلى المستهدف يصل إلى 960 مليار جنيه



إعلان أسماء الأمهات الفائزات بمسابقة الأم المثالية لعام 2024.. «أنيسة فريد منصور» الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية من محافظة الدقهلية.. و«وفاء أحمد محمد وتيسير محمود دهيم» من محافظتى كفرالشيخ ومطروح

«الخارجية» تؤكد رفض مصر لأى تدخلات خارجية فى الأزمة السودانية.. المبعوث الأمريكى الخاص للسودان يشدد على محورية الدور المصرى فى أى حل مستقبلى للأزمة



القوات المسلحة تهنئ الرئيس بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان

المديريات التعليمية تعلن مواعيد تقييمات الشهر.. تبدأ فى الأسبوع الأخير من مارس وتستمر لما قبل إجازة عيد الفطر



الضرائب: طمأنة المستثمرين أولوية فى ضوء التحديات الاقتصادية.. سنغافورة تثمن الدور الفعال الذى تقوم به مصلحة الضرائب المصرية

«الصحة» توضح تفاصيل المسح الطبى الشامل للكشف عن الاضطرابات النفسية بين الأطفال.. حسام عبدالغفار: تعزيز خدمات الصحة وعلاج الإدمان تفاديا لمضاعفات الاضطرابات النفسية.. ويؤكد: اضطرابات المزاج والقلق هى الأكثر انتشارا وتصل نسبة المصابين لـ20%



«الزراعة» تنفى وجود فيروس يؤدى إلى نفوق الدواجن



غرفة الحبوب: سعر طن القمح المحلى أعلى من المستورد بألف جنيه



1.8 مليار جنيه حصيلة النقد الأجنبى منذ تحرير سعر الصرف