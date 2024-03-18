اليوم السابع
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"اللهم صَيِّبًا نَافِعًا".. تعرف على الأدعية المستجابة والمستحبة وقت نزول المطر

الإثنين، 18 مارس 2024 07:23 م
"اللهم صَيِّبًا نَافِعًا".. تعرف على الأدعية المستجابة والمستحبة وقت نزول المطر أمطار - أرشيفية
كتب: لؤى على

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دعاء المطر .. أدعية يٌستحب ترديدها وقت سقوط الأمطار، حيث تشهد عدد محافظات الجمهورية حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وتتساقط الأمطار الخفيفة والمتوسطة، على مناطق متفرقة من أنحاء الجمهورية.

 وفيما يلى أبرز الأدعية المستحب ترديدها مع سقوط الأمطار:

-اللهم صيباً نافعاً اللهم صيباً هنيئاً

-اللهم إسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً نافعاً

-اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به 

-الدعاء بعد نزول المطر " مُطرنا بفضل الله ورحمته "

-اللهم اكرمنا واسترنا وارزقنا واحفظنا يا رب العالمين 

-اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا واموت المسلمين اللهم امين







دعاء المطر

دعاء نزول المطر

ادعيه المطر

فصل الشتاء

دعاء الأمطار

دعاء نزول الامطار

دعاء نزول الأمطار

أدعية المطر

ادعية نزول المطر



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