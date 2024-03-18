اليوم السابع
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الإثنين، 18 مارس 2024 08:39 م
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الفصائل الفلسطينية تقصف تجمعات لجنود الاحتلال بصواريخ 107 فى دير البلح

الإثنين، 18 مارس 2024 08:31 م
الفصائل الفلسطينية تقصف تجمعات لجنود الاحتلال بصواريخ 107 فى دير البلح صواريخ كاتيوشا
كتب عبد الوهاب الجندى

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قالت الفصائل الفلسطينية، في بيان اليوم الإثنين، إنها قصفت تجمعات "جنود العدو الصهيوني" شرق المحافظة الوسطى (دير البلح) بصواريخ من نوع 107.


من ناحية أخرى، قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلية تحاصر مقراً تابعاً للأمم المتحدة قرب مجمع الشفاء بقطاع غزة، مشيرة إلى أن المدفعية الإسرائيلية تواصل قصف المناطق المحيطة.


في السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الإثنين، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 31,726 شهيدا، أغلبهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.


وأضافت، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 73,792، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.


وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 8 مجازر في القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، راح ضحيتها 81 شهيدا، و116 مصابا.

 







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