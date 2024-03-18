الفانوس والهلال وزينة رمضان تكسو شوارع الأقصر بالإضاءة المبهرة.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

حالة من البهجة والجمال انتشرت في ميادين وشوارع محافظة الأقصر، عقب تركيب فوانيس وهلال شهر رمضان المبارك داخلها مع أول أيام الشهر الكريم، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، للأجهزة التنفيذية بضرورة المشاركة والتواجد الميداني في الأعياد والمناسبات الدينية، حيث قام مجلس مدينة الأقصر برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس المدينة بتنفيذ أعمال تزيين عدد من الشوارع الرئيسية والميادين بمجسمات من الفوانيس والنجوم والأَهِلَّة، تكسوها أنوار الليد الملونة.

ومن جانبه صرح الدكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، إن هذه المجسمات نفذتها رئاسة مجلس مدينة الأقصر بناءً على تعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم كنوع من أنواع المشاركة المجتمعية، مؤكداً أن تزيين الميادين والشوارع الرئيسية بمثل هذه الأعمال لحرص المحافظة مشاركة المواطنين فرحتهم في الابتهاج باستقبال شهر رمضان المبارك، وبإبراز مظاهر البهجة بالمحافظة وتزيين شوارعها وميادينها.

واستهدفت أعمال التزيين عدد من المناطق داخل المدينة وهي كالآتي:- ( كورنيش النيل وميدان مرحبا وميدان المحطة وميدان سيدي أبو الحجاج وميدان الإبروتيل وأمام بوابة ميناء الأقصر الجوي)، وتتم أعمال التزيين بصورة سنوية حيث أن شكل الديكورات الخاصة بتزيين الميادين تتطور وتتجدد بشكل ملحوظ كل عام قبل حلول الشهر الكريم.

فيما أعلن اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر أنه تم الإنتهاء من أعمال رصف شارع يوسف حسن الرئيسي وتفرعاته بداية من شارع مدرسة الصنايع مرورا بشارع الضرائب العامة القديم وصولا حتى شارع طريق الكباش بمنطقة حي وسط، تحت إشراف وتنفيذ الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات إحدى شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة بأطوال 600 م، وذلك توازياً مع باقى الأعمال التى يتم تنفيذها بمختلف المناطق والأحياء التابعة لمدينة الأقصر.

ومن جانبه شدد محافظ الأقصر، على ضرورة الإنتهاء من مختلف المشروعات وفقاً للبرامج الزمنية المحددة لها ، والتى تشمل تنفيذ أعمال الرصف ، وما يعقبها من أعمال الطلاء والتجميل والتشجير والإنارة للظهور بالشكل الجمالى والحضاري اللائق للمواطنين بمختلف أنحاء المحافظة.



الزينة أمام محطة قطارات الأقصر



الزينة بشهر رمضان فى مدخل مطار الأقصر



الزينة تغزو كورنيش النيل والشوارع



الزينة فى قلب كورنيش النيل بالأقصر



الفوانيس والهلال فى كورنيش النيل بالأقصر



تزيين ساحة أبو الحجاج الأقصرى



جانب من الزينة والتجميل فى ميادين الأقصر



جمال زينة رمضان فى كورنيش النيل بالأقصر



زينة رمضان أمام محطة سكك حديد الأقصر



زينة رمضان على كورنيش الأقصر



زينة رمضان فى شارع ساحة أبو الحجاج



زينة رمضان فى شوارع الأقصر