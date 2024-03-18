الطفلة تقى وليد بنت الشرقية موهبة تبدأ رحلتها بمدح النبى.. فيديو وصور

الشرقية- إيمان مهنى

الطفلة تقى بنت العشر سنوات من محافظة الشرقية، موهبة جديدة في الإنشاد الديني، وهبها ‏الله صوتا جميلا يشجع من يسمعه رغم صغر سنها، وتميزت بغنائها للأناشيد ومدائحها النبوية. ‏

التقى "اليوم السابع" الطفلة الموهوبة تقي وليد مصطفى من قرية منشأة كشك التابعة لمركز ‏ديرب نجم، 10 سنوات بالصف الرابع الابتدائي، وقالت: "كنت بحب الاستماع إلى الأناشيد الدينية ‏منذ طفولتي، وعندما لاحظت والدتي ذلك شجعتني لتنمية موهبتي". ‏



وأشارت إلى أنها تقدمت إلى قصر ثقافة الزقازيق للالتحاق بفرقة الشرقية للإنشاد الديني، من أجل ‏تنمية الموهبة، للاحتراف في المستقبل، حيث أثنى على موهبتها للمايسترو أحمد صلاح مدير ‏الفرقة، والذي وجهها بحضور البروفات كمستمعة، والالتحاق بفرقة كورال الأطفال ‏لاكتساب مهارات، لأنها ما زالت في السن الصغير والعضوية بفرقة الإنشاد الديني تشترط أن يكون عمر العضو لا يقل عن 18 ‏عاما. ‏



‏ وتابعت "أنه سبق أن شاركت بالإنشاد في مدرسة منشأة كشك، وفي العديد من المناسبات ‏الاجتماعية، وتم تكريمي من قصر ثقافة ديرب نجم، والصالون الثقافي، وعدد من ‏الجمعيات والمؤسسات الخاصة". ‏



وأضافت عزة ماضي والدة تقي وليد، لاحظت عليها منذ الطفولة الاستماع إلى الأناشيد و‏ترديدها، كما أنها تحفظ القرآن الكريم، وشجعتها من أجل تنمية هذه الموهبة وثقلها، فتوجهت ‏لقصر ثقافة ديرب، الذين قدموا لنا كل النصح والرعاية، ودعمها للمشاركة في إحدي ‏الحفلات الخاصة بالقصر، وعدد من المناسبات الاجتماعية، لافتة إلى أنهم وجهونا للالتحاق ‏بفرقة الإنشاد الديني، لثقل الموهبة ودراسة المقامات الصويتة، والتدريب على الأناشيد ‏التراثية، مؤكدة أنها ستظل في دعمها لتحقق كل طموحاتها وأحلامها. ‏