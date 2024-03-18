الطفلة تقى وليد بنت الشرقية موهبة تبدأ رحلتها بمدح النبى.. فيديو وصور

الطفلة تقى بنت العشر سنوات من محافظة الشرقية، موهبة جديدة في الإنشاد الديني، وهبها الله صوتا جميلا يشجع من يسمعه رغم صغر سنها، وتميزت بغنائها للأناشيد ومدائحها النبوية.
التقى "اليوم السابع" الطفلة الموهوبة تقي وليد مصطفى من قرية منشأة كشك التابعة لمركز ديرب نجم، 10 سنوات بالصف الرابع الابتدائي، وقالت: "كنت بحب الاستماع إلى الأناشيد الدينية منذ طفولتي، وعندما لاحظت والدتي ذلك شجعتني لتنمية موهبتي".
وأشارت إلى أنها تقدمت إلى قصر ثقافة الزقازيق للالتحاق بفرقة الشرقية للإنشاد الديني، من أجل تنمية الموهبة، للاحتراف في المستقبل، حيث أثنى على موهبتها للمايسترو أحمد صلاح مدير الفرقة، والذي وجهها بحضور البروفات كمستمعة، والالتحاق بفرقة كورال الأطفال لاكتساب مهارات، لأنها ما زالت في السن الصغير والعضوية بفرقة الإنشاد الديني تشترط أن يكون عمر العضو لا يقل عن 18 عاما.
وتابعت "أنه سبق أن شاركت بالإنشاد في مدرسة منشأة كشك، وفي العديد من المناسبات الاجتماعية، وتم تكريمي من قصر ثقافة ديرب نجم، والصالون الثقافي، وعدد من الجمعيات والمؤسسات الخاصة".
وأضافت عزة ماضي والدة تقي وليد، لاحظت عليها منذ الطفولة الاستماع إلى الأناشيد وترديدها، كما أنها تحفظ القرآن الكريم، وشجعتها من أجل تنمية هذه الموهبة وثقلها، فتوجهت لقصر ثقافة ديرب، الذين قدموا لنا كل النصح والرعاية، ودعمها للمشاركة في إحدي الحفلات الخاصة بالقصر، وعدد من المناسبات الاجتماعية، لافتة إلى أنهم وجهونا للالتحاق بفرقة الإنشاد الديني، لثقل الموهبة ودراسة المقامات الصويتة، والتدريب على الأناشيد التراثية، مؤكدة أنها ستظل في دعمها لتحقق كل طموحاتها وأحلامها.
الطفلة تقى وليد بنت الشرقية موهبة صغيرة (1)
الطفلة تقى وليد بنت الشرقية موهبة صغيرة (2)
الطفلة تقى وليد بنت الشرقية موهبة صغيرة (3)
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