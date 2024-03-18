الصحة العالمية: علينا نستعد للوباء القادم وإلا سنكون عرضه لقصور كورونا

كتبت أمل علام

قال الدكتور تيدروس أدهانوم جبريسيوس مدير عام منظمة الصحة العالمية في بيان له، خلال الاجتماع التاسع لهيئة التفاوض الحكومية الدولية، في البداية، أود أن أقدم شكري العميق لجميع الزملاء، على عملكم الجاد في اجتماعات الهيئة والمناقشات غير الرسمية، للوصول باتفاقية الوباء القادم لمنع تكرار ما حدث مع جائحة كورونا.

وأكد، لقد قطعت شوطا طويلا جدا في وقت قصير جدان مضيفا، إنه لقد شجعتني بشدة المسودة المنقحة للنص التفاوضي، والتي تظهر أن جهودكم لإيجاد أرضية مشتركة تتقدم في العديد من جوانب الاتفاقية.

وقال، إننا نجازف بترك العالم عُرضة لنفس أوجه القصور التي أعاقت الاستجابة العالمية لفيروس كورونا: الافتقار إلى التنسيق، والافتقار إلى تبادل المعلومات، والافتقار إلى العدالة، مضيفا، إنه لا يمكننا أن نسمح لدوامة الذعر والإهمال أن تتكرر، ولا يمكننا أن ننسى صدمة الوباء والدروس المؤلمة التي علمنا إياها جميعا.

وأضاف، إنه لا يمكننا أن ننسى الــ 7 ملايين شخص الذين فقدناهم خلال جائحة كورونا – وهذا هو الرقم الرسمي فقط، أما العدد الحقيقي فهو أعلى من ذلك بكثير، لا يمكننا أن ننسى الأشخاص الذين يواصلون معاناتهم من فيروس كورونا الطويل اليوم، ولا يمكننا أن ننسى الخوف الذي أصاب السكان، أشخاص كانوا غير قادرين على توديع أحبائهم، الذين ماتوا وحيدين في المستشفيات، بالإضافة إلى الضغط الواقع على النظم الصحية والعاملين الصحيين المثقلين، العزلة الاجتماعية وتأثيراتها على الصحة العقلية، الصعوبات الاقتصادية، مع أكبر أزمة اقتصادية عالمية منذ أكثر من قرن، ومحو 2 مليار دولار أمريكي من الاقتصاد العالمي، والتحفيز الضخم وزيادة الدين العام، مع فقدان ملايين الوظائف، خاصة للنساء والشباب والعمال المؤقتين.

وأضاف، إنه بطبيعة الحال، الاضطرابات السياسية، محليا وعالميا، لا يمكننا أن ننسى هذا، ولا يجوز لنا، ولا ينبغي لنا، أن نضيع فرصة الأجيال، أعتقد أن كل من في الغرفة قد تأثر، وقد تأثر العالم كله.

وأوضح أن المهمة كبيرة والوقت قصير، لكن الفائدة المحتملة لا يمكن قياسها، وسوف تستمر لأجيال، مؤكدا، إن لديك الفرصة لتشكيل مستقبل تتم فيه مواجهة الأوبئة بإجراءات حاسمة، وبالطبع تتم حماية المجتمعات.

وأوضح، إننا لدينا القدرة على إنقاذ الأرواح وحماية الضعفاء وجعل العالم أكثر أمانًا وقدرة على الصمود، إنني أحثكم جميعاً على الترفع عن خلافاتكم، والعمل معاً بروح التعاون والتضامن – وهي المبادئ التي تكمن في قلب هذا الاتفاق، مضيفا، تفصلنا الآن 9 أسابيع فقط عن انعقاد جمعية الصحة العالمية.

وأشار إلى أن الجدول الزمني الذي حددته الدول الأعضاء لأنفسها لمدة عامين كان طموحا للغاية، ولكن أود أن أذكركم بأن التفاوض على دستور منظمة الصحة العالمية استغرق 6 أشهر فقط، واستغرق ميثاق الأمم المتحدة شهرين فقط ــ في عصر ما قبل مكالمات زووم والبريد الإلكتروني، عندما كان العالم أقل اتصالا، وكان الاتصال أبطأ كثيرا، وهذا يعني أنه حيث توجد الإرادة، توجد الطريقة، لا يزال هناك وقت لإنهاء مفاوضاتكم بشأن جمعية الصحة العالمية في شهر مايو.

في الأسبوع الماضي، عقدت البرازيل اجتماعا لوزراء الصحة في مجموعة العشرين لمناقشة هيئة التفاوض الحكومية الدولية، وقد تشجعت عندما سمعت التزامهم بالوفاء بالموعد النهائي في مايو، والتوصل إلى الإجماع، والتوصل إلى حلول وسط.

مرة أخرى، أشكركم جميعًا على التزامكم بهذه العملية، ومن أجل عالم أكثر أمانًا لأبنائنا وأحفادنا، إن أمانة منظمة الصحة العالمية، وأنا شخصيا، ملتزمون بدعمكم بأي طريقة ممكنة، وأؤكد لكم مرة أخرى أنني تحت تصرفكم خلال هذين الأسبوعين، وسأكون سعيدا بتقديم المساعدة بأي طريقة ممكنة أنا على أهبة الاستعداد وتحت تصرفكم.