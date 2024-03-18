اليوم السابع
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السيطرة على حريق اندلع داخل مخزن فى مدينة 6 أكتوبر

الإثنين، 18 مارس 2024 02:22 م
السيطرة على حريق اندلع داخل مخزن فى مدينة 6 أكتوبر السيطرة على حريق-أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل مخزن  في مدينة 6 أكتوبر، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه.
 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن فى مدينة 6 أكتوبر، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون وقوع أى إصابات. 
 
ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.






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