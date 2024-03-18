السيطرة على حريق اندلع داخل شركة مواد غذائية فى إمبابة

كتب: عبد الرحمن سيد

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شركة مواد غذائية فى إمبابة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

فور تلقى بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شركة فى إمبابة، تم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيطه لمحاصرته، ومنع امتداده، وتمت السيطرة عليه دون وقوع أى إصابات.

ومن المقرر مناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة، للوقوف على ملابسات الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.