اليوم السابع
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والوادي المتصدع..

الزراعة تطلق غدا الحملة القومية الأولى لتحصين المواشي ضد الحمى القلاعية

الإثنين، 18 مارس 2024 01:50 م
الزراعة تطلق غدا الحملة القومية الأولى لتحصين المواشي ضد الحمى القلاعية تحصين المواشي ضد مرض الحمى القلاعية
كتبت أسماء نصار

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أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي انطلاق أعمال الحملة القومية الأولى لعام 2024 لتحصين المواشي ضد مرض الحمى القلاعية غدا الثلاثاء بجميع محافظات الجمهورية، وتشمل تحصين الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد مرضيّ الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع .
 
قال الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أنه بناءًا على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تم توفير كافة اللقاحات المطلوبة واتخاذ الإجراءات والتجهيزات لبدء وإنجاز أعمال حملة التحصين على أكمل وجه في جميع أنحاء الجمهورية.
 
وأضاف صابر  أنه خلال الحملة سوف يتم تعريف المربيين بأهمية ترقيم وتسجيل الثروة الحيوانية ووجود بطاقة تسجيل لكل حيوان موضح بها الأمراض التي تعرض لها والتحصينات التي تلقاها وأيضًا تعريف المربيين بأهمية التأمين على مواشيهم من خلال صندوق التأمين على الثروة الحيوانية.
 






وزارة الزراعة

الخدمات البيطرية

الحمى القلاعية

الوادى المتصدع



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