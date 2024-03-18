الرئيس الصينى يهنئ بوتين على إعادة انتخابه رئيسا لروسيا

وكالات الأنباء

بعث الرئيس الصينى شى جين بينج، اليوم الاثنين، برقية تهنئة لفلاديمير بوتين بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لروسيا الاتحادية، حسبما أفاد تلفزيون الصين المركزى.

وقالت القناة التلفزيونية فى بيان نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية "في 18 مارس، أرسل الرئيس الصيني شى جين بينج برقية إلى فلاديمير بوتين، هنأه فيها على إعادة انتخابه رئيسا لروسيا الاتحادية".

وحدد المجلس الفيدرالي الروسى موعد الانتخابات الرئاسية، واستمر التصويت لمدة ثلاثة أيام، 15 و16 و17 مارس الجاري، وكان هناك أربعة مرشحين مسجلين في لجنة الانتخابات المركزية الروسية يتنافسون على منصب رئيس الدولة وهم ليونيد سلوتسكي، ونيكولاي خاريتونوف، وفلاديسلاف دافانكوف، وفلاديمير بوتين.

ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية الروسية، بعد فرز 99.72% من أوراق الاقتراع، تصدّرالرئيس بوتين نتائج الانتخابات بـ 87.3% من الأصوات، في حين حصل خاريتونوف على 4.3%، ودافانكوف على 3.83%، وسلوتسكي على 3.21%.

وأغلقت مساء أمس الأحد، مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية في روسيا، أبوابها وبدأ أعضاء لجنة الانتخابات الروسية بفرز الأصوات، في جميع المراكز، وإرسالها إلى العاصمة موسكو.