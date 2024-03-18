الجيش الإسرائيلى: معلومات استخباراتية تشير إلى استخدام حماس لمجمع الشفاء الطبى

وكالات

أفادت وسائل إعلام فلسطينية فجر اليوم الاثنين أن قوات الجيش الإسرائيلى تقدمت نحو مجمع الشفاء الطبى غرب مدينة غزة وفرضت عليه حصارا وسط إطلاق نار كثيف فى محيطه.

ويشهد محيط مجمع الشفاء اشتباكات عنيفة بين مقاتلين فلسطينيين وقوات خاصة إسرائيلية، وسط قصف مدفعى وجوى وتبادل إطلاق نار لا يتوقف.

وأشار نشطاء ووسائل إعلام فلسطينية إلى أن الدبابات الإسرائيلية تتقدم باتجاه مجمع الشفاء وسط اشتباكات عنيفة جدا.

وقال الجيش الإسرائيلى فى بيان: "تقوم قواتنا حاليا بعملية دقيقة فى منطقة مستشفى الشفاء، وتستند العملية إلى معلومات استخباراتية تشير إلى استخدام المستشفى من قبل كبار إرهابيى حماس لتنفيذ وترويج النشاط الإرهابى".

وأضاف البيان: "قبل العملية، تم توجيه تعليمات لجنود جيش الدفاع الإسرائيلى حول أهمية العمل بحذر، وكذلك حول الإجراءات التى يجب اتخاذها لتجنب إلحاق الأذى بالمرضى والمدنيين والطاقم الطبى والمعدات الطبية. بالإضافة إلى ذلك، تم إحضار متحدثين باللغة العربية إلى المنطقة لتسهيل الحوار مع المرضى المتبقين فى المستشفى، ولا يوجد أى التزام على المرضى والطاقم الطبى بالإخلاء".

وتابع البيان: "علاوة على ذلك، ستواصل قوات جيش الدفاع الإسرائيلى جهودها فى المنطقة، طوال العملية وبعد انتهائها، وستوفر الغذاء والماء والإمدادات الطبية للمرضى والمدنيين فى مجمع المستشفى".

واختتم الجيش قائلا: "سيواصل جيش الدفاع الإسرائيلى العمل بموجب القانون الدولى وضد منظمة حماس الإرهابية - التى تعمل من المستشفيات والبنية التحتية المدنية بطريقة منهجية وساخرة، دون التمييز بين السكان المدنيين والإرهابيين التابعين للمنظمة".