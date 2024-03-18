الجيزة تعلن صرف إعانات عاجلة للشقق المتضررة من حريق استديو الأهرام.. فيديو

كتبت - مرام محمد

أعلنت محافظة الجيزة بدء صرف إعانات عاجلة 15 ألف جنيه للشقق المتضررة من حريق استديو الأهرام ، مشيرة إلى أن 46 شقة احترقت جراء الحريق بشكل كامل وجزئي.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وجه بأهمية الإطمئنان على السلامة الإنشائية للمبانى، وتشكيل لجنة عاجلة فورية مكونة من شركات المقاولات المعتمدة من محافظة الجيزة، وذلك للوقوف على حجم الضرر وإعداد مقايسات هندسية تضمن الوقت اللازم وتكلفة إعادة المباني لأصلها قبل الحريق.

كما وجه رئيس الوزراء بمنح مبلغ 15 ألف جنيه كدفعة للأهالي المتضررة منازلهم كقيمة إيجارية لعدة شهور قادمة، بما يعادل القيمة الإيجارية في المنطقة التي يعيشون فيها، وذلك لحين تأهيل المباني وإعادتها لوضعها الأصلي.