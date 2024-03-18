التلفزيون النمساوى: اتفاق مصر والاتحاد الأوروبى يعكس الثقة بالقيادة المصرية

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وصفت شبكة التليفزيون الرسمية في النمسا "أو آر إف"، اليوم الإثنين، توقيع المفوضية الأوروبية اتفاقية شراكة بقيمة 7.4 مليار يورو مع مصر، أمس، بأنه يعكس الثقة في القيادة المصرية.



وذكرت الشبكة أن الاتفاق لا يتعلق بتوسيع التعاون للحد من الهجرة غير الشرعية، بل يساعد على تحقيق مزيد من الاستقرار والنمو الاقتصادي في مصر.

وأوضحت الشبكة أن الاتفاقية تتضمن -وفقًا للاتحاد الأوروبي- قروضًا بقيمة خمسة مليارات يورو، واستثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو، و400 مليون يورو لمشروعات ثنائية مثل مبادرات المناخ، و200 مليون يورو للبرامج المتعلقة بالهجرة.