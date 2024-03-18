الأم المثالية بالمنوفية: ربنا كرمنى ولا يضيع تعب أحد

المنوفية - محمود شاكر

فى حالة من الفرحة الغامرة عبرت ميرفت توفيق خالد غانم، الأم المثالية الأولى على مستوى المنوفية والرابعة على مستوى الجمهورية، عن سعادتها قائلة "ربنا كرمنى ولا يضيع تعب أحد".

واضافت الام المثاليه، إن اختيارها لم تتمكن تتوقعه مؤكدة أنها كاى أم مصرية تسعى وتجتهد وتكافح، مشيرة إلى دور الأم المصرية العظيمة فى كل مكان .

وتابعت الام المثالية أنه تقدم الشكر والتقدير لإدارتها بسنتريس والإدارة باشمون والمديرية بشبين الكوم على ترشيحهم وأنهم كانوا داعمين لها فى كل شىء، مؤكدة أن العمل والمثابرة والكفاح هو شعار الام المصرية .