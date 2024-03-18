الأم المثالية بالفيوم: رفضت رفع نفقة على زوجى للحفاظ على علاقته بأبنائه

الفيوم - رباب الجالى

حصلت السيدة زينب عبد الغفار، 61 سنة، على لقب الأم المثالية على مستوى الجمهورية ممثلة عن محافظة الفيوم وذلك للعام 2024، بعد أن كانت لها رحلة كفاح طويلة طلقها زوجها منذ 25 عاما.

وتحدثت زينب عبد الغفار، عن رحلة كفاحها، قائلةً: تطلقت منذ 25 سنة وعندى ولدين، الابن الأول عبد العال احمد حاصل على بكالوريوس تربية رياضية والثانى الابن الثانى اسلام حاصل ليسانس آداب علم نفس.

وتابعت: تزوجت فى عام 1995 واستمر الزواج 6 سنوات أثمر عن عدد 2 من الأبناء، وتم الطلاق نتيجة الإقامة عند أسرة الزوج بعد انهيار منزل الزوجية الذى كانوا، يسكنون فيه، حيث رفض أهل الزوج إقامتهم فى منزل خاص بهم وعاشوا فى نفس المنزل مع الأسرة مما تسبب فى الكثير من المشكلات كان عمر الابن الاكبر 4 سنوات، والابن الأصغر سنتان عند حدوث الطلاق.

وأشارت إلى أنها انتقلت بعد الطلاق إلى الإقامة فى منزل والدها البالغ من العمر 80 سنة لتقوم برعايته وكان مرتبها من خلال العمل فى إحدى الجهات الحكومية لا يكفى متطلبات الأبناء ومصروفاتهم بجانب علاج والدها المريض طريح الفراش، واضطرت إلى اللجوء لعمل أطقم سرائر وبيعها لزيادة الدخل والعمل ليلاً فى تطريز فساتين الأفراح مما أضعف نظرى.

وأكدت الأم المثالية، أنها رفضت رفع قضية نفقة على زوجى للحفاظ على العلاقة بين الأب وأولاده وقد استمر كفاحها وعطائها حتى استطاع الأبناء لاستكمال تعليمهم حتى حصل الابن الاكبر، ومازال الكفاح مستمر عطاء حتى زواج الأبناء.

وتمنت السيدة زينب عبد الغفار زيارة بيت الله الحرام والوقوف بعرفة، وناشد الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيارة بيت الله الحرام وتقدمت بالشكر لكل من وقف بجانبها.