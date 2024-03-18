الأم المثالية بالدقهلية.. 54 سنة أب وأم لابنين أحدهما ضابط.. فيديو

قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا، من مركز تمي الإمديد، مع أنيسة فريد منصور 69 عاما من محافظة الدقهلية، والحاصلة على لقب الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية، وهى أرملة منذ 41 عاما حاصلة على دبلوم معلمين ومعلمات.

وقالت السيدة أنيسة، أنها تزوجت في سن مبكرة عام 1968م ، من زوجها الذي كان يعمل "مساح" بمشروع بأحد المطارات يتبع لأحدى شركات المقاولات وأنجبت ولدين، ولكن بعد عامين ونصف من زواجهما توفى الزوج أثناء العمل تاركا ابنا أكبر عمره سنة وابن اصغر عمره شهر واحد، وبدأت قصة كفاح الأم عندما كانت في الثامنة والعشرين من عمرها.

وقالت الأم: كنت اسكن فى قرية البيضا التابعة لمركز تمي الامديد مع زوجي، وبعد الوفاة عدت إلى "محل الميلاد" مع أطفالي واستأجرت منزلا بسيطا، لتقيم مع والدتها المريضة، لم يكن لديها من يقف بجانبها هي وأطفالها لأنها يتيمة الأب ووالدتها مريضة، وأصرت الأم على تحسين مستواها التعليمي بهدف تحسين دخلها، حيث أنها حاصلة على دبلوم ثانوي صناعي فأكملت دراستي، وحصلت على دبلوم معلمين وخلال فترة دراستي عملت بالأشغال اليدوية وتم تعييني بإدارة تعليمية.

وقالت الأم قمت برعاية أبنائى حتى نهاية مراحل التعليم المتوسط والجامعى، بجانب رعايتها لوالدتها المسنة مريضة السكر، والتى تم بتر أجزاء من أطرافها وظلت ترعى أبنائها بجانب رعايتها لأمها لمدة عشرين عاما حتى توفاها الله.

وأضافت أن الابن الأكبر سافر الي دولة عربيه وأسس حياة مستقرة ومشروع خاص ومع الأحداث خسر كل شيء وعاد لوطنه، فوقفت بجانبه وأعطته ما ادخرت من مكافأة نهاية الخدمة والإبن الثاني فهو ضابط بالقوات الجوية.

وأشارت إلى أنها لم تتوقع الفوز فى المسابقة، وكان نجلها يسجل البيانات، وقال راجعي معي البيانات، فقلت له: "اتسلى اتسلى"، ولم يخطر ببالي أن يحدث فعلا وأفوز، بالأم المثالية على مستوى الجمهورية، وكانت مفاجأة جميلة.

وقالت: فضلت أن أربي أولادي واجلس بجوار أمي المريضة وأخدمها أفضل من الزواج، مضيفة أنها قامت ببناء شقة لكل ولد من أولادها وتجهيزها لهم حتى تمكنوا من الزواج.