الأم المثالية بأسيوط: رفضت الزواج بعد وفاة زوجي وعملت خياطة لتربية أبنائى

قالت منى محمد خليفة الأم المثالية من محافظة أسيوط، إنها تزوجت وكان عمرها 20 عاما، وكان زوجها يعمل فى إحدى الهيئات الحكومية، وبعد زواجها بفترة وجيزة اكتشفت أن زوجها مريض بالقلب، فبدأت فى رحلة علاجه التى استمرت لأقل من ثلاث سنوات هى مدة زواجها، وتنقلت معه ما بين المستشفيات والأطباء حتى وافته المنية تاركا لها ابنتها الأولى التى رزقت بها بعد العام الاول من زواجها، وابنها الذى ما زالت حاملا فيه فى الشهر السادس وأمه المسنة التى فجعها وفاه ابنها المحبوب اليها فاصبحت تتحمل المسؤولية كاملة لابن فى بطنها وابنتها الطفلة الصغيرة وحماتها المسنة المصدومة فى وفاه ابنها كل ذلك ومعاش صغير قيمته 42 جنيه كان هو المصدر الدخل الوحيد لكل هذه الأسرة.

وأضافت منها أنها لم تستسلم لهذه الظروف الصعبه وقررت الا تتزوج مرة اخرى حتى تعول هذه الاسرة التى اصبحت مسؤولة عنها بعد وفاة الاب فاشترت ماكينة خياطة، وبدأت تعمل عليها واستمرت فى هذه المهنة لأكثر من 11 عاما حتى تم تعيينها فى إحدى الوظائف البسيطة، وقامت برعاية ابنتها الكبرى حتى حصلت على بكالوريوس التربية، وتزوجت وانجبت ثلاثة اولاد اما ابنها الاصغر فقد حصل على بكالوريوس خدمه اجتماعية، وتزوج ايضا وانجب طفلين ،ويعمل حاليا فى الأعمال الحرة اما والدة زوجها فظلت ترعاها حتى وافتها المنيه منذ سنوات قليلة.

وأكدت الام المثالية انها تحمد الله سبحانه وتعالى على هذه المسيرة، وهذه المسؤولية التى تحملتها وحدها واعانها عليها المولى سبحانه وتعالى حتى اطمأنت على طفليها وأدت الرسالة مع ام زوجها.