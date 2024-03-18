الأمطار تُشعل الحماس في الدورات الرمضانية ببورسعيد.. فيديو وصور

بورسعيد - محمد عزام

قدم "تليفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم الإثنين، من إحدى الدورات الرمضانية في محافظة بورسعيد، وسط أجواء شتوية من سقوط للأمطار وغيوم مستمرة.

وتشهد محافظة بورسعيد، انتشارًا للدورات الرمضانية في كافة الأحياء، وخاصة بملاعب المراكز الشبابية والساحات الشعبية، وغيرها، وسط أجواء محببة لدي الجميع بممارسة الرياضة قبل الإفطار.

واعتاد الشباب بمختلف أعمارهم في بورسعيد على التجمع وتكوين فريقين، وإطلاق اسم على كل فريق، وحجز الملاعب بمختلف الساحات أو حتى وضع شبكات في الشوارع، لممارسة لعبة كرة القدم قبل او بعد الإفطار، وتستمر ماتشات الكرة تلك طوال أيام شهر رمضان الكريم وسط حالة من الاستمتاع والحماس بين الشباب.

ولم يخل شاطئ البحر ببورسعيد أيضا من تواجد عشرات الشباب الذين يمارسون الرياضات المختلفة على رماله في مشهد رائع، لاسيما قبل الغروب، مثل الجري، وكرة الراكيت، وتمارين الإحماء وكرة القدم أيضا.