اليوم السابع
Ads
الإثنين، 18 مارس 2024 12:56 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الأرصاد: ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة من الأربعاء وعودة الشبورة

الإثنين، 18 مارس 2024 11:40 ص
الأرصاد: ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة من الأربعاء وعودة الشبورة حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع اعتبارا من الأربعاء 20 مارس إلى الأحد 24 مارس، ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.
 
وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع خلال هذه الفترة، عودة تأثر البلاد بشبورة مائية صباحاً علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.
 
ويشهد اليوم الاثنين، طقس مائل للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب البلاد ، مائل للدفء على جنوب سيناء، بارد ليلا على أغلب الأنحاء وفي الصباح الباكر.
 
كما يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة مساء على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة، وأمطار متوسطة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة  .
 
ويشهد اليوم فرص أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا وقد تصل لحد السيول على سيناء ومحافظة البحر الأحمر والطرق المؤدية لجنوب الصعيد ، وأمطار متوسطة ورعدية أحيانا على شمال وجنوب الصعيد .
 
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الاثنين: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 12، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 13، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 15، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 16.
 
 
 
 






حالة الطقس

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس غدا

حالة الطقس في الإسكندرية

حالة الطقس في القاهرة

حالة الطقس الان

حاله الطقس

حالة الطقس في مصر

الطقس في مصر

حاله الطقس اليوم

حالة الطقس فى القاهرة

هيئة الارصاد الجوية

حالة الطقس الان في القاهرة

اخبار الطقس غدا

اخبار الطقس اليوم

اخبار الطقس في مصر

اخبار الطقس الان

حاله الطقس غدا

الطقس في الأيام المقبلة

الطقس اليوم فى مصر

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة