الأربعاء المقبل.. مقابلات للمرشحين لرئاسة جامعة أسوان وأكاديمية السادات

كتب محمد صبحى

قررت لجنة اختيار القيادات الجامعية بالمجلس الأعلى للجامعات، عقد المقابلات الشخصية مع المرشحين لرئاسة جامعة أسوان وأكاديمية السادات يوم الأربعاء المقبل 20 مارس الجارى، وذلك بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات داخل الحرم الجامعى بجامعة القاهرة.

ويتنافس على رئاسة جامعة أسوان 9 مرشحين، وهم: الدكتور محمد عبد العزيز مهلل عرابى، والدكتور لؤى سعد الدين نصرت منصور، والدكتور أشرف محمد حميدة والدكتور محمد زكى على أحمد، والدكتور ياسر عبد الحميد دياب ، والدكتور زكريا رجب محمود عبد المجيد والدكتور محمد مصطفى حسين يونس، والدكتور علاء الدين صلاح عبد الوهاب، والدكتور خيرى أحمد حسين حامد.

فيما يتنافس على رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية كل من الدكتور محمد صالح هاشم حماد والدكتور ممدوح مصطفى محمد إسماعيل.