إلهام عبد الحميد الأم المثالية الأولى على محافظة الغربية لعام 2024

كتب مدحت وهبة

حصلت إلهام عبد الحميد عبد الحميد، 53 عاما على لقب الأم المثالية الأولى على محافظة الغربية، وهي أرملة، منذ 18 عاما حاصلة على مؤهل متوسط ولديها ابن بكالوريوس هندسة والابن الثاني بكالوريوس هندسة أيضا والثالث بكالوريوس طب.

تزوجت الأم وهي في سن 29 عاما من زوج يعمل بالأزهر الشريف وكانت الأم تعيش مع زوجها حياة متوسطة وقد رزقت الام بطفلتها الأولى بعد مرور عام وأصيب الزوج بفيروس الالتهاب الكبدي الوبائي ولم يكن للفيروس علاج فعانت فعانت معه كثيرا حتى استمر مرضه 5 سنوات وأنجبت الأم بعد ذلك توأم توفي الأول بعد يوم واحد والأخرى ولدت بعيب خلقي في القلب وبعد معاناه معها توفت بعد 6 أشهر وبعد ذلك رزقت بطفلين آخرين .