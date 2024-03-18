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إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى لسوء الأحوال الجوية

الإثنين، 18 مارس 2024 11:32 ص
إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى لسوء الأحوال الجوية ميناء شرم الشيخ
البحر الأحمر - عماد عرفة

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 أعلنت الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى بمحافظة جنوب سيناء في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا نظرا لسوء الأحوال الجومائية.
 
واكدت الهيئة أن بلغت شدة الرياح 23 عقدة غربية ، وارتفاع الأمواج ما بين 3-4 أمتار وحالة البحر مضطربة جدا، كما تم إيقاف حركة الملاحة البحرية وكافة الأنشطة البحرية، وذلك على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية .
 
 وأصدر اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، تعليمات صارمة لمديري الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية و تفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة .
 
 
 






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