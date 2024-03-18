اليوم السابع
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إصابة طفلين فى حادث تصادم بالشرقية

الإثنين، 18 مارس 2024 10:34 ص
إصابة طفلين فى حادث تصادم بالشرقية اسعاف - ارشيفية
الشرقية فتحية الديب

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أصيب طفلين بكدمات بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكلين بطريق صان الحجر - الحسينية بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الحسينية المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة.
 
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى الحسينية المركزي بوصول كل من: "مصطفى السيد" 15 عاما، و"محمد حسام" 16 عاما، مقيمان في صان الحجر، مصابين بكدمات بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.
 
وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكلين بطريق صان الحجر - الحسينية بمركز الحسينية، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.
 
 
 
 



 

 







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