إحالة عامل للمحاكمة بتهمة سرقة كابلات كهربائية من عقار بالقطامية

كتب كريم صبحى

قررت نيابة القطامية، إحالة عامل للمحاكمة أمام محكمة الجنح، بتهمة سرقة كابلات كهربائية من داخل عقار، وبيعها "خردة" لأحد التجار على علم أنها من متحصلات سرقة .

البداية عندما تمكن رجال المباحث من ضبط (عامل) حال قيامه بسرقة مجموعة من الكابلات الكهربائية من داخل أحد العقارات بدائرة قسم شرطة القطامية، وبحوزته (جوال بلاستيكى بداخله كمية من الأسلاك الكهربائية)، وإعترف بإرتكابه 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشاده ضبط باقى المسروقات.

عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.