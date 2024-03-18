أنيسة منصور الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية لعام 2024

حصلت أنيسة فريد منصور 69 عاما من محافظة الدقهلية على لقب الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية، وهى أرملة منذ 41 عاما حاصلة على دبلوم معلمين ومعلمات، ولديها ابن دبلوم معهد فنى تجارى، والثاني عقيد بالقوات الجوية.
تزوجت الأم في سن مبكرة عام 1968 من زوجها الذى كان يعمل بمشروع بأحد المطارات، وانجبا ولدين وبعد عامين ونصف من زواجهما توفى الزوج أثناء العمل، وعادت الأم الى قريتها محل الميلاد مع أطفالها، واستأجرت منزلا بسيطا لتقيم مع والدتها المريضة لم يكن لديها من يقف بجانبها هي وأطفالها، واستأجرت منزلا بسيطا لتقيم مع والدتها المريضة، ولم يكن لديها من يقف بجانبها هي وأطفالها لأنها يتيمة الام ووالدتها مريضة .
أنيسة منصور الأم المثالية
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