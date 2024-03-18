أنشطة وفعاليات مكثفة بكل مساجد شمال سيناء خلال شهر رمضان.. صور

شمال سيناء ـ محمد حسين

شهدت مساجد شمال سيناء انشطة وفعاليات مكثفة خلال شهر رمضان المبارك، وقال الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، إنه تواصل عقد المقارئ القرآنية للجمهور بمساجد شمال سيناء في ضوء اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم، لافتا إلى أنه شهدت مقارئ الجمهور بمساجد شمال سيناء إقبالًا كبيرًا وحرصًا من رواد المساجد على الحضور إلى هذه المقارئ لتدبر آيات القرآن الكريم وفهم معانيه، وأشاد المشاركون باهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم، مع وجود أئمة مساجد مهرة على علم ودراية بأحكام القرآن الكريم وفهم معانيه.

وأشار إلى أن المقارئ القرآنية للجمهور تقام بمساجد شمال سيناء بعد صلاة الجمعة من كل أسبوع، تحت إشراف العلماء أئمة المساجد الكرام، كما تحتضن مساجد شمال سيناء تحتضن أطفالها فى شهر رمضان المبارك ضمن نشاط البرنامج التثقيفي للطفل، و تواصل الدروس المنهجية المتخصصة بمساجد أوقاف شمال سيناء فى شهر رمضان في إطار خطة وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطي المستنير من خلال رسائلها المتعددة.

وقال إنه في هذا السياق، تواصلت الدروس المنهجية المتخصصة بمساجد أوقاف شمال سيناء عقب صلاة العشاء ويتم التدريس بها وفق مناهج محددة لعلوم الفقه والحديث والعقيدة والأخلاق والتفسير والسيرة النبوية، تحت إشراف العلماء أئمة المساجد الكرام.

وأضاف أنه تتواصل فعاليات برنامج المنبر الثابت، ضمن برامج التوعية التي اعتمدها معالي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بالمشاركة مع الأزهر الشريف، واستمرار عقد لقاءات البرنامج التثقيفي المشترك بين وزارة الأوقاف ووزارة التربية والتعليم بمدارس محافظة شمال سيناء للمراحل التعليمية المختلفة بالمدارس ( ابتدائي - إعدادى- ثانوى ) بجميع مراكز محافظة شمال سيناء، بمشاركة نخبة من العلماء.