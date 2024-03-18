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أمطار غزيرة فى الإسكندرية الآن.. نوة الشمس الكبرى تضرب عروس البحر المتوسط

الإثنين، 18 مارس 2024 02:10 م
أمطار غزيرة فى الإسكندرية الآن.. نوة الشمس الكبرى تضرب عروس البحر المتوسط أمطار على وسط الإسكندرية اليوم
الإسكندرية -أحمد الزغبي

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شهدت محافظة الإسكندرية اليوم الاثنين حالة من التقلبات الجوية، وسقوط أمطار غزيرة على مناطق متفرقة، مع انخفاض فى درجات الحرارة ونشاط لحركة الرياح، تزامنا مع نوة الشمس الكبرى، وتسجل درجات الحرارة العظمى 21 والصغرى 12 درجة.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الاثنين، طقسا مائل للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب البلاد، مائل للدفء على جنوب سيناء، بارد ليلا على أغلب الأنحاء وفى الصباح الباكر.

كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة مساء على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة، وأمطار متوسطة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

كما يشهد اليوم فرص أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا وقد تصل لحد السيول على سيناء ومحافظة البحر الأحمر والطرق المؤدية لجنوب الصعيد، وأمطار متوسطة ورعدية أحيانا على شمال وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الاثنين: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 12، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 13، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 15، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 16.

 
نوة الشمس الكبري تضرب الإسكندرية
نوة الشمس الكبري تضرب الإسكندرية

امطار علي وسط الإسكندرية. اليوم
امطار علي وسط الإسكندرية. اليوم

امطار غزيرة تضرب الإسكندرية. اليوم
امطار غزيرة تضرب الإسكندرية. اليوم

امطار نوة الشمس الكبري علي الإسكندرية
امطار نوة الشمس الكبري علي الإسكندرية

امطار تضرب الإسكندرية اليوم
امطار تضرب الإسكندرية اليوم

امطار علي الإسكندرية بالتزامن مع نوة الشمس الكبري
أمطار علي الإسكندرية بالتزامن مع نوة الشمس الكبرى

 







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